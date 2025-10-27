« Mon cher père Noël » : votre téléfilm de Noël ce 27 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Mon cher père Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 27 octobre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Mon cher père Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Mon cher père Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Quand elle était petite, Olivia avait écrit au Père Noël pour lui demander de lui dévoiler le nom de l’amour de sa vie. Des années plus tard, alors qu’elle s’apprête à animer sa toute première émission, elle reçoit enfin une réponse. Le Père Noël lui révèle que l’homme de sa vie s’appelle Nick, et qu’elle devra lui déclarer son amour avant Noël. Problème : plusieurs hommes portant ce prénom gravitent autour d’elle, et déterminer lequel est le bon s’annonce bien plus difficile que prévu.

Avec : Erin Krakow (Olivia), Daniel Lissing (Chris), Benjamin Ayres (Nick A.), Christopher Russell (Nick B.)



Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un souhait magique pour Noël ».

« Un souhait magique pour Noël » : l’histoire et le casting

Renée rêve de lancer sa propre entreprise de paniers-repas haut de gamme, mais elle s’ennuie dans la maison de banlieue héritée de sa mère défunte, aux côtés de son mari Aaron, qui, lui, aspire à devenir chef à New York et à y fonder une famille. Un jour, une elfe du Père Noël lui offre une clochette magique capable d’exaucer un vœu. Renée souhaite alors vivre une autre vie… et se réveille à New York, à la tête d’une société florissante de livraison de paniers-repas baptisée du nom de sa mère — désormais bien vivante. Cependant, elle découvre avec stupeur que dans cette existence rêvée, elle et Aaron ne sont plus ensemble. Tout en apprenant à gérer sa nouvelle vie de cheffe d’entreprise, Renée fera tout pour reconquérir l’homme qu’elle aime.

Avec : Vanessa Lengies (Renée), Corey Sevier (Aaron), Paula Boudreau (Maria), Kimberly-Ann Truong (L’elfe)