« Potiche » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (13 octobre)



Publicité





Potiche au programme TV du lundi 13 octobre 2025 – Ce lundi soir à la télé, France 3 rediffuse l’excellent film « Potiche » de François Ozon avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3. Possibilité de voir le film streaming via la fonction direct de France.TV.







Publicité





« Potiche » : l’histoire, le synopsis

En 1977, dans une province typiquement bourgeoise de France, Suzanne Pujol mène une vie rangée d’épouse dévouée et soumise auprès de son mari, Robert Pujol, riche industriel à la tête d’une usine de parapluies.



Publicité





Autoritaire et méprisant, Robert dirige son entreprise d’une main de fer, tyrannisant aussi bien ses ouvriers que sa famille, considérant sa femme comme une simple potiche.

Mais lorsqu’une grève éclate et qu’il est pris en otage par ses employés, Suzanne se voit contrainte d’assurer la direction de l’usine. Contre toute attente, elle s’impose rapidement comme une dirigeante compétente et déterminée.

Cependant, le retour de Robert, revigoré après une cure de repos, vient bouleverser l’équilibre nouvellement instauré…

Le saviez-vous ?

– Box office : Ce film a rencontré un beau succès en salles avec pas moins de 2.3 millions de spectateurs

– Apprécié, mais…. Nominé trois fois lors de la 43ème cérémonie des César du Cinéma (César de la meilleure actrice pour Catherine Deneuve, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Karin Viard et César de la meilleure adaptation), il en est pourtant reparti bredouille.

– Cette absence de récompense avait été l’occasion d’un gros coup de gueule de la part de Catherine Deneuve à l’encontre les organisateurs et sur le déroulement des votes.

Bande-annonce : vidéo

(Re)découvrez maintenant la bande-annonce officielle du film