Plus belle la vie spoiler : Laura et Morgane entre la vie et la mort, drame à la résidence (27 octobre 2025)

Rien ne va plus pour Laura et Morgane dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Morgane est tombée malade à son tour et dans l’épisode du lundi 27 octobre, les médecins n’ont toujours pas réussi à poser un diagnostic ! Elles sont toutes les deux entre la vie et la mort.











Laura a été plongée dans un coma artificiel alors que Morgane est en détresse respiratoire. Bahram est très inquiet et il a fait appel à Léa. Et Gabriel, de retour de ses vacances avec Thomas, va lui aussi porter main forte. Il soupçonne un allergène qui pourrait être dans la chambre de Laura… Morgane y aurait été exposée quand elle est allée dans la chambre de Laura pour enquêter.

A la résidence, Yolande et Noémie découvrent avec stupeur que Mathis a dessiné le diable, expliquant que ça lui ait venu tout seul… Plus tard, Idriss ressort après avoir fouillé la chambre de Laura, sans succès. Mais il tombe sur Basile (l’interne de l’hôpital) et Eric, qui ont décidé d’eux même de faire la même chose ! Ils ont rempli des sacs, Vadim souligne le fait qu’il est dangereux de procéder de cette façon. Et Vadim, puis Nisma, se sentent mal !



Le mal responsable de l’état de Laura et Morgane semble donc être dans ces sacs… Idriss place la résidence en quarantaine, plus personne ne doit entrer ou sortir !