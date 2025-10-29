Plus belle la vie spoiler : une mort choc à la résidence (30 octobre 2025)



Publicité





Les choses vont tourner au drame dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet demain, dans l’épisode du jeudi 30 octobre, un habitant de la résidence va être retrouvé mort dans sa chambre !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Louis avoue, Laura prend un nouveau départ, les résumés jusqu’au 14 novembre 2025

Alors qu’à l’hôpital, Laura et Morgane sont toujours dans un état critique, l’état de Vadim s’est amélioré sans toutefois que les médecins aient une explication. Gabriel explique à Bahram qu’il a les résultats de Baptiste et Mathis, ce n’est pas le virus australien. Il pense à une infection fongique, ils vont faire des prélèvements et analyses.

A la résidence, un clash éclate entre Noémie et Basile. Celle-ci dit l’avoir observé et ayant fait 2 années d’études de médecine, elle est surprise par certains gestes qu’elle jugent illogique…



Publicité





Au commissariat, Jean-Paul a fait une découverte choc : c’est Basile qui avait pris en charge Marchand aux urgences l’an dernier, quelques jours avant sa mort. Il prévient Idriss, qui décide d’aller interroger Basile avec Eric. Yolande dit qu’il se repose dans sa chambre… Mais Idriss et Eric le retrouvent mort !