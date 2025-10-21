Plus belle la vie spoiler : Laura entre la vie et la mort ! (22 octobre 2025)



On peut dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Laura dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, mercredi 22 octobre, elle est retrouvée inconsciente dans sa chambre, victime d’une intoxication au monoxyde de carbone !











En pleine nuit, tout la résidence est réveillée par l’alarme incendie. Morgane s’inquiète de ne pas voir sa soeur, elle fonce dans sa chambre avec Vadim. La chute de son chauffage d’appoint au gaz a provoqué une intoxication au monoxyde de carbone ! Elle est transportée d’urgence à l’hôpital.

C’est Bahram qui prend Laura en charge. Le lendemain, il explique à Morgane qu’elle est tirée d’affaire pour l’intoxication mais il s’inquiète de ses autres symptômes et lui parle de sa griffure au bras… Morgane fait le lien avec le rat, Bahram lui demande de lui ramener pour faire des analyses. Mais celles-ci révèle qu’il n’était porteur d’aucune maladie. Bahram s’inquiète de ne pas réussir à poser un diagnostic. Quand il en parle à Eric, ce dernier lui parle de l’homme qui aurait jeté une malédiction sur Laura et a prédit sa mort avant la fin du mois… Bahram, cartésien, refuse d’y croire.



Plus tard, Bahram retrouve Morgane et lui explique que le rat n’a rien transmis à sa soeur. Et il est mort après qu’on lui ait brisé les cervicales. Morgane réalise qu’on l’a placé volontairement dans la chambre de Laura. Elle pense que quelqu’un veut la tuer !