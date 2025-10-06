N’oubliez pas les paroles du 6 octobre : Catherine et Cindy se qualifient (tour préliminaire des masters)



N’oubliez pas les paroles du 6 octobre 2025, tour préliminaire des masters – Le tour préliminaire pour les masters de « N’oubliez pas les paroles » a commencé en quotidienne ce lundi soir sur France 2.





Les 8 meilleurs Maestros de la saison dont le parcours s’était arrêté aux portes des Masters s’affrontent pour gagner leur place parmi les qualifiés des Masters.

N’oubliez pas les paroles du 6 octobre, Catherine et Cindy continuent le tour préliminaire

Ce soir sur la première émission, Catherine affrontait Sébastien. C’est Catherine qui a remporté la victoire, sans le moindre gain. Sur la seconde émission, Cindy affrontait Lucas. C’est Cindy qui a remporté le duel, elle a gagné 1.000 euros. Cindy et Catherine s’affronteront mercredi soir.



Demain soir, Nelly affrontera Ariane, et Pierre-Yves affrontera Cindy.

N’oubliez pas les paroles du 6 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.