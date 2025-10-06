Star Academy 2025 : découvrez Léo, le 3ème élève dévoilé (VIDÉO)

Par

La Star Academy 2025 continue de lever le voile sur les visages de sa nouvelle promotion ! Après Théo et Sarah, un troisième élève a été dévoilé ce lundi par Konbini : il s’agit de Léo, 24 ans, que ses amis surnomment Lowey.


TF1


🎸 La musique dans le sang

Issu d’une famille de musiciens, Léo a baigné dans la musique dès son plus jeune âge : sa mère est professeure de piano, et c’est tout naturellement qu’il s’est mis à en jouer à seulement 6 ans.
Mais c’est à 16 ans, lorsqu’on lui a offert sa première guitare, qu’il a découvert sa véritable passion pour le chant. Depuis, il compose, interprète et affine son univers musical, mêlant sensibilité et authenticité.

💃 Les cours de danse, sa grande crainte

S’il se réjouit de rejoindre le château, Léo confie redouter une discipline bien connue des académiciens : les cours de danse. Un défi qu’il est prêt à relever, même si ce n’est pas son point fort.

🌟 Fan de la génération 2023

Léo se dit particulièrement fan de Victorien et Djebril, deux talents marquants de la saison 2023, qu’il admire pour leur sincérité et leur évolution au fil de l’aventure.


📺 Une promotion qui s’étoffe

Avec Léo, la promotion 2025 compte désormais trois élèves confirmés : Théo, Sarah et lui. Le grand lancement de la nouvelle saison de la Star Academy est prévu le samedi 18 octobre à 21h10 sur TF1, avec un prime promettant nouveautés, émotions et grands shows.

