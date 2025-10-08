Un Si Grand Soleil du 9 octobre : coup dur pour Ludo et Elodie (résumé épisode 1767 en avance)



Un si grand soleil du 9 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1767 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 9 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elodie est au chevet de Pauline, elle est entrain de lui lire un livre et se met ensuite à lui parler. Pendant ce temps là à la ferme, Ludo surprend Elise entrain de fumer. Elise est mal, Elodie et la juge pensent qu’elle est coupable. Ludo lui dit d’avoir confiance en ses collègues, ils trouveront le vrai coupable. Mais Elise lui parle des éléments contre elle, elle a peur de perdre son travail. Ludo l’encourage à ne pas se laisser abattre mais elle l’envoie balader.

Johanna s’énerve en attachant son collier, Yann lui vient en aide. Il remarque qu’elle est stressée, elle confirme qu’elle a une grosse journée et elle va devoir affronter Claudine. Pendant ce temps là, Claudine et Levars en parlent. Claudine crie déjà victoire, persuadée d’écrabouiller Johanna. Et ils parlent du recrutement d’un 3ème avocat.



Johanna parle à la directrice de l’hôpital, qui n’est pas contente de devoir continuer à travailler avec cette entreprise. Elle reproche à Johanna l’envoi du cabinet qui n’a pas été fait dans les règles. Johanna le regrette et assure que ça ne se reproduira pas.

Louis part pour sa tournée, il espère remporter 300 euros comme la veille et même mieux. Ludo est ravi. Il reçoit un appel du banquier, qui annonce qu’il ne peut accorder ni facilités de paiements ni micro-crédit. Il lui parle du syndicat agricole, Ludo comprend qu’il lui met des bâtons dans les roues. Le banquier confirme que le syndicat est très puissant. Ludo annonce à Elodie qu’ils sont mals.

Claudine se rend au cabinet et fanfaronne face à Margot. Johanna s’installe et annonce que la directrice de l’hôpital accepte une reconduction temporaire. Johanna propose 3 mois, Claudine n’ira pas en dessous de 18 mois. Elle menace d’aller au procès.

Au commissariat, Thierry annonce à Yann que des fichiers ont été supprimés de l’ordinateur de Pauline. Il a une photo de la dernière fois où Pauline a déverrouillé son ordinateur, à 21h02 le soir de son agression. Becker appelle le juge pour le prévenir, Léo était déjà dans le café à cette heure là, il est donc innocenté. Le juge lève sa mise en examen et annonce qu’Elise devient leur principale suspecte. Becker assure qu’ils n’ont trouvé aucun élément à charge contre elle.

Florent retrouve Johanna et lui demande comment ça s’est passé avec Claudine, elle avoue que c’était horrible. Florent lui dit que c’est fini mais Johanna craint que Claudine ne s’arrête pas là. Margot se sent mal, c’est sa faute. Florent lui assure que non et qu’ils doivent tourner la page.

Léo est avec Enric, son avocat l’appelle. Il lui annonce qu’il est innocenté, Enric est content pour lui et souligne le fait qu’il a de nouveau le droit d’aller voir sa femme. Il lui dit qu’y aller directement.

Johanna rentre épuisée et retrouve Yann. Il lui propose un super dîner, elle est ravie et file sous une douche. Yann écrit à Lucie pour lui donner rendez-vous le lendemain midi…

A l’hôpital, Elodie est encore au chevet de Pauline quand Léo arrive. Elodie dit qu’il n’a pas le droit d’être là mais Janet lui confirme que la mesure d’éloignement a été enlevée. Léo demande à être seul avec sa femme, Elodie s’en va sans un mot.

Bilal parle avec Ludo, qui lui parle du prix du remplissage de la citerne. Sans le soutien de la banque, ils arrivent au bout. Bilal lui conseille de demander à d’autres banques. Ludo se réjouit en entendant le tonnerre, il pleut !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.