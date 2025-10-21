NRJ Music Awards 2025 : Katseye, DJ Snake, Pierre Garnier, découvrez les artistes présents !



Publicité





La liste des stars présentes aux NRJ Music Awards 2025 continue de s’allonger, et l’événement s’annonce plus spectaculaire que jamais ! Après l’annonce d’Ed Sheeran, ce sont désormais KATSEYE et DJ Snake qui viennent de confirmer leur présence à Cannes pour la 27e édition de la cérémonie, qui aura lieu le vendredi 31 octobre à Cannes.











Publicité





Des stars internationales très attendues

Le phénomène mondial Katseye, groupe féminin formé dans le cadre du programme « The Debut: Dream Academy », viendra pour la première fois fouler la scène du Palais des Festivals. Le collectif, déjà star des charts, promet un show explosif pour sa première participation aux NMA.

Autre poids lourd de la soirée : DJ Snake, figure incontournable de la scène électro mondiale, fera vibrer le public avec un live toujours aussi spectaculaire. L’artiste, fidèle des NRJ Music Awards, compte bien enflammer Cannes une fois encore.

Côté francophones, la relève et les incontournables

Le plateau tricolore n’a rien à envier à l’international ! Seront également présents :

– Amir, l’un des artistes préférés du public français,

– Charlotte Cardin, récompensée et saluée pour son univers pop envoûtant,

– Jungeli & Lenie, duo à succès qui cartonne avec ses hits festifs,

– Linh et Luiza, révélations de la nouvelle scène française,

– Keblack feat. Guy2Bezbar, pour une performance urbaine survoltée,

– Marine, la grand gagnante de la Star Academy 2024,

– et bien sûr Pierre Garnier, grand favori du public depuis sa victoire à Star Academy 2023 et déjà 2 trophées remportés aux NRJ Music Awards 2024



Publicité





Avec une programmation aussi riche, cette 27e édition des NRJ Music Awards promet une soirée inoubliable, entre performances live, émotions et surprises.

📅 Rendez-vous le vendredi 31 octobre en direct de Cannes sur TF1, TF1+ et NRJ !