Un Si Grand Soleil Spoiler : Eliott piège Manu et menace Charles ! (épisode du 23 octobre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1777 du 23 octobre 2025 – Eliott a replongé et fait n’importe quoi dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’Eliott s’est pris une balle, Charles lui a sauvé la vie en l’opérant.











A la clinique vétérinaire, Charles annonce à Eliott qu’il cicatrise bien et propose de le raccompagner chez lui. Mais Eliott refuse et lui demande son scooter pour aller voir quelqu’un…

Eliott s’arrête alors à la pharmacie, Manu en profite pour placer un traceur sur le scooter. Il propose ensuite à Eliott de l’aider, il lui demande de lui faire confiance. Mais Eliott refuse et l’envoie balader… Il retrouve ensuite José, qui lui remet ce qu’il lui a demandé.

Au commissariat, Alex annonce à Manu que l’ADN d’Eliott matche avec le sang retrouvé devant le garage. Ils vont devoir l’arrêter ! Manu lui parle du traceur, ils partent à sa recherche. Mais Eliott a piégé Manu, il a placé le traceur sur un autre véhicule près de l’aéroport ! Manu comprend qu’il s’est fait berner.



Au même moment, Charles ramène à Eliott sa voiture et les sacs qu’il lui a demandé de récupérer dans son garage. Mais Charles est furieux : il a découvert qu’il s’agit d’un flingue, d’argent et de drogue ! Eliott s’en prend alors physiquement à Charles : il l’attrape et fait tomber son téléphone, il le menace en lui disant qu’il n’a pas intérêt à le balancer aux flics !

