Ici Tout Commence spoiler : Gaëtan donne cours et surprend les élèves ! (vidéo épisode du 23 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Gaëtan va avoir une promotion dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Teyssier a toujours refusé, dans quelques jours Clotilde va lui donner un post de professeur en nutrition !











Publicité





À l’Institut, c’est une grande première pour Gaëtan : il endosse le rôle de professeur de nutrition ! Mais l’expérience s’avère plus compliquée que prévu. Peu à l’aise dans ce nouveau costume, Gaëtan surprend ses élèves par sa méthode d’enseignement. Il a décidé de revenir aux fondamentaux de la nutrition et de consacrer un mois entier à la théorie avant de passer à la pratique en cuisine… Autant dire que l’ambiance ne s’annonce pas des plus palpitantes ! Malik et Pénélope s’ennuient déjà…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Teyssier de retour, des nouveaux, les résumés jusqu’au 7 novembre 2025

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1291 du 23 octobre 2025, Gaëtan prof de nutrition

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.