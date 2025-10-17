Simon Coleman du 17 octobre : votre épisode ce soir sur France 2



Simon Coleman du 17 octobre 2025 – C’est une rediffusion de la série « Simon Coleman » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2, avec Jean-Michel Tinivelli et Flavie Péan. Cet épisode s’intitule « Dernière danse ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 ou avant-première puis replay sur france.TV.







« Simon Coleman » du 17 octobre 2025, histoire de l’épisode « Dernière danse »

Alors qu’elle se déchaîne au rythme envoûtant d’une musique cubaine, Jade Samson, magnifique professeure de salsa, s’effondre soudainement en pleine répétition. Simon et Chloé se rendent à l’Académie des danses latines, où elle enseignait, et découvrent rapidement qu’il s’agit d’un empoisonnement.

Le crime serait-il lié à sa récente qualification pour les Championnats du monde de salsa, prévus dans une semaine ? Le duo vainqueur y remportera un chèque de 100 000 dollars… Une récompense capable de susciter bien des convoitises.



L’enquête s’annonce aussi vibrante que la musique qui l’accompagne. D’autant que Simon doit, en parallèle, affronter une situation personnelle délicate : il a une grande nouvelle à annoncer à Sam, Clara et Violette. Il est tombé amoureux… et la femme qui a conquis son cœur ne leur est pas tout à fait étrangère.

Casting

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Dr Ines Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria)…

Guests : Aurore Delplace (Jade Samson), Sandrine Quétier (Noémie Lefèvre), Thierry Picaut (Ryan Lounis), Caroline Le Moing (Julia Crépeau), Vanessa Liautey (Vanessa)

VIDÉO « Simon Coleman », la bande-annonce de l’épisode du 17 octobre