« Pékin Express : la route des glaces » : la saison la plus extrême du jeu arrive sur M6 le 7 novembre !



Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de Pékin Express : la saison 20, baptisée « Pékin Express : la route des glaces » arrive le vendredi 7 novembre 2025 à 21h10 sur M6. Cette nouvelle édition s’annonce comme la plus difficile de l’histoire de l’émission.





Pour sa 20e saison, Pékin Express change totalement de décor et de climat ! Après avoir emmené ses aventuriers aux quatre coins du monde, toujours sous des températures chaudes ou tempérées, le célèbre jeu d’aventure de M6 s’attaque cette fois à un défi inédit : le froid, la neige et la glace.







Publicité





❄️ Une course mythique dans les paysages glacés du Kazakhstan

Direction le Kazakhstan, territoire encore inexploré par Pékin Express et neuvième plus grand pays du monde. Les huit binômes en lice devront parcourir près de 10 000 kilomètres dans des conditions extrêmes, affrontant des températures négatives et une barrière de la langue redoutable, puisque seuls 18 % des habitants parlent couramment anglais.

De Chimkent à Astana, en passant par Taraz, Almaty et le Canyon de Charyn, les candidats devront compter sur la solidarité des habitants pour se déplacer, manger et dormir. Une aventure humaine et physique hors norme, qui s’annonce riche en émotions et en dépassement de soi.



Publicité





⛷️ Des épreuves glaciales inédites

Jamais Pékin Express n’avait proposé un tel terrain de jeu : ski, luge, raquettes, hockey, curling, patins à glace ou encore bouée de glisse… Les binômes devront affronter la neige et la glace à chaque étape, dans des épreuves spectaculaires et totalement inédites.

👥 Les 8 binômes de la saison

Sonide et Raphaël, la sœur et le frère complices, réunis après une enfance séparée.

Hélène et Catherine, les « nounous d’enfer », sœurs inséparables et pleines d’énergie.

Kévin et Sophie, le couple de Carcassonne, prêt à tester sa complicité dans le froid.

Fabien et Missak, les collègues aides-soignants marseillais, un duo soudé et motivé.

Claire et Éric, les fiancés belges, amoureux et aventuriers.

Francis et Philippe, les papys motards, amis passionnés de Harley Davidson.

Nathalie et Charlotte, la mère et la fille volcaniques, prêtes à relever le défi ensemble.

Lyçaona et Marianne, les inconnues, deux personnalités opposées mais complémentaires.

Avec ses paysages grandioses, ses conditions extrêmes et ses rencontres inattendues, cette « Route des glaces » promet une édition aussi spectaculaire qu’émouvante. Jamais Pékin Express n’aura poussé ses aventuriers aussi loin dans l’inconnu.

👉 « Pékin Express : la route des glaces » — dès le vendredi 7 novembre à 21h10 sur M6.