Plus belle la vie spoiler : Ophélie réapparait, elle a tué Hugo ! (16 octobre 2025)



Publicité





Enorme rebondissement en vue demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 16 octobre 2025, on découvre qu’Ophélie a tué Hugo et a fait disparaitre son corps !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : retour, départ, épidémie, les résumés jusqu’au 31 octobre 2025

Au petit matin, Ophélie réapparait au Mistral et met en scène son évasion. Elle a les vêtements sales, elle boite… C’est Aya qui la découvre sur la place du Mistral et appelle les secours. Ophélie est hospitalisée.

A l’hôpital, Ariane et Idriss viennent interroger Ophélie. Elle ne leur raconte qu’un tissu de mensonges… Elle parle d’une camionnette dans laquelle Florian et Hugo l’auraient enfermée après leur départ de la grange et elle affirme qu’ils ont menacé de la tuer pour qu’elle donne les infos et le code du coffre pour récupérer l’argent. Elle dit avoir réussi à s’échapper et qu’une mystérieuse femme l’aurait emmenée jusqu’au Mistral.



Publicité





Au commissariat, Ariane confie à Idriss qu’elle ne croit pas en la version d’Ophélie… Elle est convaincue qu’Hugo a de réels sentiments pour Ophélie, elle pense qu’elle les balade pour qu’on arrête de les rechercher et rejoindre Hugo par la suite. Idriss lui rappelle qu’elle n’a aucune preuve mais Ariane compte bien en trouver…

En réalité, Ophélie a tué Hugo ! Elle l’a attaché et l’a ensuite étouffé en enfermant sa tête dans un sac. Elle a mis son corps dans un drap et l’a enterré. Quand Vanessa vient la voir à l’hôpital, Ophélie lui reproche de l’avoir abandonné au profit d’Apolline et lui annonce qu’elle ne veut plus les voir, Ulysse et elle !