Star Academy : 7 influenceurs intègrent le château, une quotidienne évènement à découvrir !

La Star Academy 2025 n’a pas encore commencé que le château de Dammarie-les-Lys s’apprête déjà à accueillir ses premiers invités ! Avant le lancement officiel de la saison ce samedi 18 octobre à 21h10 sur TF1, sept influenceurs vont vivre une expérience inédite : passer 24 heures au château comme de véritables académiciens.











🌟 7 influenceurs plongés dans l’aventure Star Ac’

Pour cette immersion exceptionnelle, Bilal Hassani, Sulivan Gwed, Mayadorable, Paola Locatelli, Sundy Jules, Samia Kanaan et Océane Amsler vont poser leurs valises à Dammarie-les-Lys ce mercredi.

Le programme ? Une nuit au château, des cours de chant et de danse inspirés de ceux des élèves, et même une masterclass mode spécialement conçue pour eux ! L’expérience sera à découvrir sur TF1+, à travers une quotidienne spéciale diffusée ce vendredi 17 octobre, la veille du grand lancement sur TF1.

🏰 Le château dévoilé à la presse

Hier, le château emblématique de la Star Academy a été présenté à la presse, révélant sa nouvelle décoration et les nombreuses nouveautés de cette saison. Les journalistes ont notamment pu découvrir le nouveau bureau du directeur, Michaël Goldman, désormais accompagné d’une niche pour son chien, qui fera lui aussi des apparitions régulières tout au long de l’aventure.



🎤 En attendant le grand soir

Cette opération spéciale vient renforcer la montée en puissance avant le grand prime de lancement de la Star Academy 2025. Entre innovations, nouveaux professeurs et une promotion déjà très attendue, le château s’apprête à vibrer à nouveau au rythme des cours, des répétitions et des émotions.