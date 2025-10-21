Audiences talks du 20 octobre 2025 : Quotidien en tête, « Tout beau, tout n9uf » distancé



Audiences talks du lundi 20 octobre 2025 – Ce lundi 20 octobre 2025, la rentrée de la semaine a une nouvelle fois tourné à l’avantage de Yann Barthès. Le présentateur de « Quotidien » continue de dominer la bataille des talks sur TMC, tandis que Cyril Hanouna confirme la belle dynamique de « Tout beau, tout n9uf » sur W9 mais reste distancé.











Sur TMC, « Quotidien » reste une valeur sûre de l’access prime time. La première partie du programme, diffusée entre 19h21 et 20h02, a séduit 1,17 million de téléspectateurs, soit 6,7 % de part d’audience. La deuxième, entre 20h12 et 21h04, enregistre 1,34 million de fidèles (6,7 %), avant une nette progression sur la dernière partie : 2,01 millions de téléspectateurs (10,1 %) entre 21h04 et 21h19. Des scores stables et solides qui maintiennent TMC en tête des talks.

En face, Cyril Hanouna est distancé sur W9 avec « Tout beau, tout n9uf ». La première partie (19h46-20h13) a réuni 1,15 million de curieux (6,0 %), suivie par 1,28 million (6,4 %) lors de la deuxième entre 20h20 et 21h02. La dernière partie, diffusée jusqu’à 21h17, rassemble 1,59 million de téléspectateurs, soit 8 % de part d’audience. Des chiffres très honorables pour W9 mais loin derrière son concurrent principal.

Quant à « C à vous », en mode best-of cette semaine sur France 5, le programme d’Anne-Élisabeth Lemoine devrait logiquement enregistrer des audiences plus calmes avant son retour en direct la semaine prochaine.



Source chiffres audiences : Médiamétrie