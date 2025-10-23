Plus Belle La Vie du 23 octobre 2025 : Laura et Morgane sous le choc (résumé + extrait vidéo épisode 448 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 23 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 448 de PBLV – Laura et Morgane vont faire une découverte choc à l’hôpital aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». L’homme à la malédiction a attaché son bandana à son lit d’hôpital !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 octobre 2025 – résumé de l’épisode 448

A la résidence, Morgane et Yolande discutent du rat. Morgane pense que quelqu’un l’a volontairement placé dans la chambre de Laura, puisqu’il était déjà mort. Yolande ne semble pas inquiète, mais Morgane lui rappelle que cela signifie qu’une personne s’est introduite dans la résidence. Elle l’interroge alors sur ce jour-là. Yolande raconte avoir croisé un homme étrange dans les escaliers : elle lui a demandé ce qu’il faisait là, mais il n’a pas répondu. Elle n’a pas bien vu son visage, seulement qu’il avait de longs cheveux, une barbe et un bandana rouge. Morgane comprend immédiatement qu’il s’agit de « l’homme de la malédiction ». À ce moment-là, elle reçoit un appel de l’hôpital et part en urgence.

À l’hôpital, Bahram annonce à Morgane que l’état de Laura ne s’améliore pas : la fièvre ne tombe pas et les médecins ignorent encore la cause. Morgane lui demande si la blessure pourrait provenir d’un homme, ce qu’il confirme. Elle lui raconte l’épisode du bracelet arraché — moment où l’homme aurait pu la griffer — et lui confie qu’elle est persuadée qu’il a également déposé le rat. Laura se réveille, Morgane tente de la rassurer. Mais Laura est résignée, elle lui dit que « c’est trop tard » avant d’être prise d’une violente quinte de toux. Elle dit qu’elle va mourir.



Publicité





Morgane rejoint Patrick pour parler de l’homme qui s’en prend à Laura. Elle lui confie qu’elle a peur et ne sait plus quoi faire. Patrick décide de lancer un avis de recherche. Charlotte arrive avec des analyses : trois ADN ont été trouvés sur le bracelet de Laura — celui de Laura, celui de la précédente propriétaire et celui d’un homme inconnu des fichiers.

À l’hôpital, l’interne encourage Morgane à garder espoir et lui rappelle que cette épreuve les a rapprochées, Laura et elle. Surprise, Morgane lui demande comment il sait qu’elles étaient fâchées. Il lui répond qu’à la résidence, tout se sait très vite. Elle comprend alors qu’il y habite depuis quelques mois, mais il lui dit qu’ils ne se croisent jamais à cause de leurs horaires…

À la résidence, Aya apporte une tisane à Nisma. Les deux filles se confient sur leur inquiétude face aux événements récents. Jules les rejoint et tente de les rassurer. Personne ne peut décrire précisément l’homme, mais Aya raconte que Yolande a ressenti une atmosphère glaciale autour de lui. Nisma pense qu’il pourrait s’agir d’une incarnation d’un esprit maléfique, ce qui fait rire Jules.

Enfin, à l’hôpital, Morgane remet le bracelet à Laura et lui promet qu’elle va s’en sortir. Mais en ouvrant les yeux, Laura sursaute : un bandana rouge est accroché à son lit !

À la fac, Zoé discute avec des camarades. Sofiane lui demande si elle va rejoindre leur mouvement, mais elle hésite encore. Une étudiante handicapée intervient et raconte son quotidien difficile, ce qui bouleverse Zoé et la motive à agir. Elle propose un coup d’éclat : la ministre de l’Éducation venant visiter la fac le lendemain, ils doivent organiser une grande manifestation. Plus tard, Zoé réunit de les étudiants pour la manif. L’événement s’annonce déjà important, mais un message tombe : la ministre a annulé sa venue à la fac. Zoé ne se décourage pas — elle n’a pas annulé sa visite à Marseille, ils manifesteront là où elle sera.

Au Mistral, Djawad essaie son déguisement de démon pour Halloween, mais Aya le trouve ridicule. Luna partage son avis et promet d’avoir une meilleure idée de thème. Pendant ce temps, Djawad se laisse aller à un fantasme : Ariane en Catwoman. Il envoie un message à Zoé pour qu’elle convainque sa mère de venir à la fête — il double sa prime !

Zoé retrouve Ariane au Mistral. Elle lui parle de la visite de la ministre, mais Ariane lui apprend qu’elle est annulée à cause des manifestations : la ministre passera sa matinée dans une école maternelle. Zoé parvient à lui faire dire le nom de l’école avant de filer. Ariane, amusée, lui dit qu’elle est fière d’elle. Zoé en profite pour l’inviter à la soirée d’Halloween, et Ariane accepte.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une mort choc, Ulysse règle ses comptes, les résumés jusqu’au 7 novembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 23 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.