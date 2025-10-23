Ici tout commence du 23 octobre : Rose effondrée, Carla a fait un AVC ! (résumé + vidéo épisode 1291 en avance)



Ici tout commence du 23 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1291 – Les choses vont se terminer en drame pour Carla ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, tout le monde va découvrir qu’elle s’injecte du Pretrovac et Rose et Bérénice vont la retrouver inconsciente sur la plage !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 23 octobre – résumé de l’épisode 1291

À l’hôpital, Rose et Bérénice veillent sur Carla. À son réveil, elle ne les reconnaît pas, mais identifie immédiatement ses parents adoptifs. Le médecin explique qu’elle souffre d’une amnésie partielle : elle a oublié les dernières années de sa vie. Anne, la mère adoptive, reproche à Rose de ne pas l’avoir prévenue plus tôt, avant que les deux femmes ne décident d’unir leurs forces pour aider Carla à se rétablir.

Bérénice tente de réveiller les souvenirs de Carla en portant la robe du premier jour de concours, mais celle-ci reste confuse. Anne lui demande alors de taire leur relation amoureuse, craignant que cette révélation ne provoque un choc émotionnel, et Bérénice accepte à contrecœur. De son côté, Rose rassemble des objets personnels pour stimuler la mémoire de sa fille. Mais un médecin leur apprend que Carla a fait un AVC et risque de ne jamais retrouver ses souvenirs récents. Bouleversée, Rose s’effondre dans les bras de Marc.



Gaëtan, angoissé à l’idée de donner son premier cours de nutrition. Il suit les conseils d’Alice et se concentre sur la théorie. Ses élèves ressortent désorientés et déçus, tandis que Pénélope, qui n’ose pas lui dire, avoue à sa sœur qu’elle s’est ennuyée à mourir.

En attendant la nomination d’un nouveau directeur adjoint, Stanislas remplace Antoine et confie à Billie l’organisation des tests pour choisir le futur maître d’hôtel du Double A. Avec Anaïs, elle découvre que César attire les pourboires surtout grâce à son charme. Décidant de se concentrer sur les candidats méritants, Billie exclut les Premières Années et fait passer les tests aux plus motivés. Durant l’épreuve, Ferdinand brille malgré lui en répondant à la place de Gary, forçant Billie à reconnaître son talent.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Carla a perdu la mémoire, découvrez pourquoi ! (vidéo épisode du 27 octobre)

