Ici Tout Commence spoiler : la disparition de Carla ! (vidéo épisode du 22 octobre)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont continuer de mal tourner pour Carla dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la jeune femme va disparaitre après un nouvel incident en cours !











Alors que Rose, Constance et Bérénice parlent de Carla, Jim débarque et leur demande si elles l’ont vue… Et pour cause, il y a eu un incident lors du cours de la chef Guinot et Carla est partie ! Depuis, elle est introuvable et son téléphone est sur messagerie ! L’inquiétude monte…

Pendant ce temps là, Carla est seule sur une plage déserte… Elle ne va pas bien du tout. La retrouveront-ils à temps ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1290 du 22 octobre 2025, Carla disparait

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.