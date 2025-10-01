Quotidien du 1er octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 1er octobre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

🌿 Tala Albanna — Étudiante gazaouie, « Nos cœurs invincibles » Éd. Flammarion

🌸 Michelle Amzalak — Étudiante israélienne, « Nos cœurs invincibles » Éd. Flammarion


🎩 Charlie Haid, « Intensément mentaliste » à La Cigale le 22 février 2026, « Arrête de scroller pour de bon » Éd. Albin Michel

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 1er octobre 2025 à 19h25 sur TMC.

