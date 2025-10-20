Quotidien du 20 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 20 octobre 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 20 octobre 2025

📘 Pascal Demurger – « Gouvernez autrement ! » (Éd. de l’Aube)

🎬 Orelsan, Clara Choï et David Tomaszewski pour le film « Yoroï », qui sort en salles le 29 octobre.



Synopsis : Après une tournée épuisante, Aurélien choisit de s’établir au Japon aux côtés de sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Le jeune couple s’installe dans une maison traditionnelle nichée au cœur de la campagne japonaise. Mais leur tranquillité est bientôt troublée lorsqu’Aurélien met au jour, au fond d’un puits, une armure ancienne dont la découverte réveille d’étranges créatures : les Yokaïs.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 20 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.