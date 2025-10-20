Ici Tout Commence spoiler : Anaïs et Billie sous le choc face à… (vidéo épisode du 23 octobre)

Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Anaïs et Billie vont être sacrément bluffées dans quelques jours dans votre feuilleton culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’elles font passer des entretiens au Double A, Ferdinand va les choquer !


À l’Institut, Anaïs et Billie partent en quête du futur maître d’hôtel. Pour départager les candidats, elles commencent par leur faire passer un entretien. Mais Gary se montre vite en difficulté face aux questions, tandis que Ferdinand, lui, sème la pagaille pendant l’épreuve. Exaspérée, Billie décide de le mettre à l’épreuve à son tour… sauf que Ferdinand maîtrise parfaitement le sujet ! Anaïs et Billie en restent bouche bée.

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.


