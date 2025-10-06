Quotidien du 6 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 6 octobre 2025, les invités – Ce lundi soir et pour bien démarrer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 6 octobre 2025

📺 Alain Duhamel — Journaliste et éditorialiste politique

🎬 Seb et Sofyan — « Souvenirs » dispo le 15 octobre sur Canal+



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 6 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.