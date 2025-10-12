« Retribution » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (12 octobre 2025)

« Retribution », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 12 octobre 2025 sur TF1. Un film signé Nimród Antal avec Liam Neeson dans le rôle principal.


A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).

Capture TF1


« Retribution » : résumé, histoire

Matt Turner, cadre supérieur, voit sa journée virer au cauchemar. Alors qu’il conduit ses enfants à l’école, il reçoit un appel terrifiant : une voix anonyme lui révèle qu’une bombe est dissimulée sous son siège. Pour sauver sa vie et celle de ses enfants, il doit obéir à une série d’instructions précises, tout en tentant de garder son sang-froid au milieu du chaos des rues berlinoises…

Le casting

Avec : Liam Neeson (Matt Turner), Noma Dumezweni (Angela Brickmann), Lilly Aspell (Emily Turner), Jack Champion (Zach Turner)


Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.

