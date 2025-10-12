Sept à huit du 12 octobre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 12 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 12 octobre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Braderie d’usine, colis surprises, paniers anti-gaspi, l’incroyable succès des ventes éphémères.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Les fortunes de la crypto-monnaie, nouvelles proies du grand banditisme. Rapts et demandes de rançons se multiplient.

🔵 L’appel de Siargao : ces jeunes français quittent tout pour s’installer dans ce paradis philippin.

🔵 Et les secrets d’enfance de Roselyne Bachelot dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elles révèlent des agressions commises dans des écoles catholiques.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 12 octobre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.