« Sur les chemins noirs » : le film inédit ce soir sur France 2 (12 octobre 2025)

« Sur les chemins noirs » au programme TV du dimanche 12 octore 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Sur les chemins noirs ». Un film signé Denis Imbert d’après le récit de Sylvain Tesson et avec avec Jean Dujardin dans le rôle principal.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

Radar Films


Sur les chemins noirs, présentation

Une nuit d’ivresse, Pierre, écrivain et explorateur, fait une chute de plusieurs étages qui le plonge dans un profond coma. À son réveil sur son lit d’hôpital, il se fait une promesse : traverser la France à pied, du Mercantour jusqu’au Cotentin. Commence alors un voyage singulier, hors du temps, à la rencontre de la France la plus rurale, de sa beauté brute, et d’une profonde renaissance intérieure.

Avec Jean Dujardin, Izia Higelin, Anny Duperey, Jonathan Zaccaï, Josephine Japy, Dylan Robert


VIDÉO bande-annonce

