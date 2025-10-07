« S.W.A.T. » du 7 octobre : les épisodes inédits ce soir sur TF1



« S.W.A.T. » du 7 octobre 2025 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







« S.W.A.T. » du 7 octobre 2025 : vos épisodes inédits ce soir

« Emprisonnés » : Le S.W.A.T. est dépêché pour maîtriser une émeute éclatée dans une prison. Profitant du chaos, un criminel particulièrement dangereux prévoit de s’évader. Sous la pression du directeur de l’établissement, Hicks et son équipe doivent intervenir rapidement.

« La panne » : Alors qu’une chaleur accablante s’abat sur Los Angeles, une panne d’électricité perturbe toute la ville. Mobilisés sur le terrain, les agents doivent patrouiller et venir en aide aux habitants. Powell, en duo avec Deacon, est quant à elle persuadée d’être maudite : elle a dérobé une pièce d’échecs en pleine partie entre deux collègues, suscitant la colère de l’équipe qui voit là un signe de malchance pour le S.W.A.T. Pendant ce temps, Hondo et Gamble sont chargés d’assurer la protection du maire Castro, bien décidé à ne pas rester sagement confiné à l’hôtel de ville…



