« Lily & Lily » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur France 2 (7 octobre 2025)



Publicité





« Lily & Lily », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, mardi 7 octobre 2025, sur France 2. La célèbre pièce de Barillet et Grédy, rendue mythique par Jacqueline Maillan en 1985, renaît dans une version modernisée et rafraîchie. Portée par Michèle Bernier et Francis Perrin, cette nouvelle adaptation promet de séduire une nouvelle génération de spectateurs au Théâtre de Paris.





A voir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





« Lily & Lily » : l’histoire et les interprètes

Pour notre plus grand bonheur, Michèle Bernier endosse à nouveau le rôle de Lily DaCosta, star hollywoodienne des années 1930. Capricieuse et insupportable, elle mène une existence scandaleuse et fait vivre un véritable enfer à son entourage. L’arrivée de Déborah, sa sœur jumelle — une fermière timide et puritaine — va tout bouleverser. Leur ressemblance parfaite les pousse à échanger leurs vies, déclenchant une série de quiproquos hilarants impliquant une journaliste sans scrupules, un mari désargenté, des domestiques avides et un ex-mari évadé d’Alcatraz.

Avec Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril Garnier, Riton Liebman, Bastien Monier et Morgane Cabot.



Publicité





Une comédie de Barillet et Grédy, avec la collaboration de Roland Oberlin. Adaptation de Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier. Mise en scène Marie Pascale Osterrieth. Production Théâtre de Paris – Direction Richard Caillat – Judith Marouani