Un Si Grand Soleil du 7 octobre : Achille risque gros, Elise devant le juge (résumé épisode 1765 en avance)

Un si grand soleil du 7 octobre 2025, spoiler résumé de l'épisode 1765 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 7 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lavergne a organisé une réunion avec des agriculteurs du coin en présence de Marc. Il parle de son projet de méga bassines mais refuse d’utiliser ce nom. Marc lui parle de l’impact écologique des méga bassines et leur parle d’agriculture responsable. William s’emporte.

Cécile est avec Achille au lycée, il dit la vérité à la proviseure. Il parle d’un geste impulsif mais la proviseure n’y croit pas et lui parle des conséquences dramatiques pour Pablo. Il dit qu’il ne s’est pas rendu compte, il est désolé. La proviseure trouve ça léger et tardif. Elle l’interroge sur les autres vols, il dit que c’est pas lui. Il va passer en conseil de discipline, Cécile assure qu’ils se plieront à leur décision.



Pablo se prépare pour son rendez-vous chez la juge quand Florent appelle Hugo : Achille a avoué, il s’est dénoncé et son exclusion est annulée ! Pablo est sous le choc qu’Achille ait fait ça et ne comprend pas mais il se réjouit de pouvoir reprendre une vie normale. Le rendez-vous chez le juge est annulé.

Au lycée, Charlotte interpelle Achille, qui avoue. Cécile précise que c’était par amour. Noura est sous le choc.

Ludo et Elodie sont remontés, ils sont totalement contre l’histoire des méga bassines. Ils décident d’aller parler à William. Il leur répond que c’est chez lui, il fait ce qu’il veut. Elodie s’emporte et lui crie dessus.

Becker annonce à Elise que le juge Laplace a établi un mandat d’amener contre elle, elle va être de nouveau interrogée. Elise appelle son avocate avant d’aller chez le juge. Yann et Thierry la défendent, Becker leur dit de se concentrer sur Léo.

Au lycée, la proviseure annonce au début du cours d’Eve que Pablo est innocent et qu’il va revenir. Elle refuse de dire qui s’est dénoncé. En salle des profs, Sabine et Soan se réjouissent, Sabine le remercie pour la lettre pour le juge. Elle regrette qu’Eve ne l’ait pas soutenue et n’est pas sure de pouvoir la pardonner, Soan dit qu’elle se sent mal.

Charlotte avoue à Noura qu’elle avait des doutes sur Achille. Noura est surprise.

Elise est avec Johanna pour son audition chez le juge. Elise est stressée. Chez L Cosmétiques, Léo craque. Enric le soutient.

Cécile et Florent s’inquiètent de ce qui va arriver à Achille. Cécile craint pour son avenir, elle ne le pensait pas capable de faire un truc pareil. Florent lui assure que ça va aller, il a été courageux de se dénoncer. Ça rappelle à Cécile la mort de Christophe…

Le juge interroge Elise. Elle assure que quand elle s’est absentée du commissariat, elle voulait fumer… un joint ! Elle dit avoir eu besoin de décompresser. Le juge trouve ses justifications graves et incohérentes. A la ferme, Ludo annonce à Elodie qu’Elise a été placée en détention pour la nuit !

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.