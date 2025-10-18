Star Academy : l’aventure a débuté, qui sont les académiciens ? (résumé + replay prime 1 du 18 octobre 2025



Star Academy, résumé du prime 1 du samedi 18 octobre 2025 – C’est parti pour le lancement de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Ce soir, 17 nouveaux élèves vont intégrer le mythique château de la Star Ac.











Michael Goldman, reste le directeur de la Star Academy cette année. Les profs cette année à ses côtés:

– Jonathan Janvrin : professeur de danse

– Marlène Schaff : professeure d’expression scénique

– Sofia Morgavi : professeure de chant

– Papy : professeur de théâtre

– Ladji Doucouré : professeur de sport

– Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue : répétitrices

Les 17 nouveaux académiciens de la promo 2025

Nikos présente ensuite tour à tour les nouveaux élèves de cette promo 2025 de la Star Academy.

Sarah, 23 ans, de Marne-la-Vallée, ouvre le bal ce soir. Elle interprète « Someone like you » d’Adele. Michaël la félicite avant d’annoncer déjà une grande nouvelle aux élèves : à l’issue de ce prime, celui ou celle qui aura la meilleure prestation sera immunisé pour la semaine prochaine !



Place ensuite à Théo, 23 ans, qui vient d’Orléans. Il est ingénieur du son. Il interprète « Je suis un homme » de Zazie.

Nikos accueille ensuite Marine, la gagnante de la saison précédente, très émue de revenir.

On enchaine avec Ambre, 18 ans, de Paris. Elle chante « Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas en s’accompagnant au piano. Marine se dit impressionnée et Nikos fait remarquer que la barre est haute cette année. Sofia la félicite, elle a hâte de la faire travailler.

On découvre Bastiaan, 23 ans, du Mesnil-le-roi. Il reprend « Grace Kelly » de Mika. Jonathan annonce qu’il valide sa prestation et salue le fait qu’il a dansé et chanté en même temps, il a hâte de l’avoir en cours.

Anouk, 20 ans, vient de Belgique. Elle reprend « Aimer pour de vrai » d’Héléna.

Théo, 24 ans, vient de Valencienne. Léane, 19 ans, vient de Montpellier. Ensemble, ils reprennent « Perfect duet » d’Ed Sheeran et Beyoncé. Nikos en profite pour rappeler qu’Ed Sheeran et Charlotte Cardin seront les parrains de la saison.

Place ensuite à Victor, 24 ans, de Paris. Il chante « My way » de Franck Sinatra. Il reçoit une ovation du public, Sofia parle d’une « belle surprise » et salue la difficulté de la chanson.

Ema, 25 ans de Toulouse, et Lenny, 21 ans dy Coudray-Montceau, reprennent « Love Yourself » de Justin Bieber. Marlène annonce qu’ils ont relevé le challenge.

Nikos annonce l’ouverture de la billetterie de la prochaine tournée de la Star Academy.

Lily, 22 ans, de Marseille, reprend « Messy » de Lola Young en s’accompagnant à la guitare. Michaël assure être heureux de l’avoir dans cette promo, il lui dit qu’elle marche dans les pas de Pierre Garnier et Ulysse.

On découvre ensuite Léo, 24 ans de Lille. Il reprend « Peur de l’amour (Réécriture d’Another Love) » par Carla De Coignac en s’accompagnant à la guitare.

Léa, 21 ans, vient de Suisse. Elle chante « Always remember us this way » de Lady Gaga. Marlène et Sofia saluent sa performance.

Mehdi, 20 ans, d’Avignon, interprète « Racine » de Calogero.

Nikos lève le voile sur l’hymne de la promo : « Voulez-vous » d’ABBA avec des paroles en français.

Mélissa, 19 ans de Romainville, reprend « Pourquoi m’a-t-on faite ? » de Carla de Coignac.

On continue avec Jeanne, 22 ans, d’Agen. Elle interprète « Une autre histoire » de Gérard Blanc en s’accompagnant au piano.

Dernier candidat à se présenter : Noah, 20 ans d’Anthony. Il chante « Des milliers de je t’aime » de Slimane.

Alors que les profs doivent désigner la meilleure prestation de la soirée, Marine interprète « Ma faute » et « Coeur maladroit ».

Michaël Goldman annonce que c’est Victor qui arrive 1er de ce prime et remporte l’immunité ! Karima Charni arrive ensuite et emmène les élèves vers le bus qui va les emmener au château de Dammarie-les-Lys.

Star Academy 2024, le replay du premier prime du 18 octobre

Rendez-vous le lundi 20 octobre à 17h25 sur TF1 pour suivre la première quotidienne de la Star Academy, et le samedi 25 octobre à 21h10 pour le 2ème prime. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.