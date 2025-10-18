Star Academy 2025 : qui sont les nouveaux élèves ? Découvrez les 4 académiciens déjà dévoilés



La Star Academy s’apprête à faire son grand retour sur TF1 ce samedi 18 octobre à 21h10, et les visages de la nouvelle promotion commencent peu à peu à se dévoiler. Après Théo, Sarah et Léo, une quatrième élève a été révélée hier en avant-première sur TF1+ : Ema, 25 ans, originaire de Toulouse.











🎤 Ema, 25 ans, Toulousaine et nouvelle académicienne

C’est Héléna, demi-finaliste de la Star Academy 2023, qui lui a fait la surprise de lui annoncer sa sélection. Une séquence pleine d’émotion, diffusée hier sur la plateforme TF1+. Ema rejoint ainsi officiellement la promotion 2025 et foulera samedi soir la scène du grand prime de lancement.

👨‍🎤 Théo, 24 ans, kiné à Lille



Premier élève à avoir été révélé, Théo a été présenté dans la matinale de Manu sur NRJ il y a une dizaine de jours. Âgé de 24 ans et originaire de Lille, il est kinésithérapeute, passionné de musique et impatient de relever le défi de la Star Ac.

👩‍🎤 Sarah, 23 ans

Deuxième élève dévoilée lors d’un showcase au Grand Rex à Paris, Sarah, 23 ans, a déjà charmé le public par son énergie et sa sensibilité. Elle fait partie des profils prometteurs de cette nouvelle saison.

🎸 Léo, alias Lowey, 24 ans

Présenté par Konbini, Léo, que ses amis surnomment Lowey, a 24 ans et a grandi dans un univers musical : sa mère est professeure de piano. Il a commencé le chant à 16 ans, après avoir reçu sa première guitare. Fan de Victorien et Djebril (promotion 2023), il redoute surtout… les cours de danse !

📅 Rendez-vous samedi soir sur TF1

Avec Ema, Théo, Sarah et Léo, la Star Academy 2025 dévoile une partie d’un casting que Michaël Goldman promet comme « l’un des plus forts depuis le début ». Le grand lancement aura lieu ce samedi 18 octobre à 21h10 sur TF1, avec la découverte des autres élèves et de l’hymne tant attendu de cette nouvelle saison.