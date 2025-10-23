Star Academy du 23 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 23 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château.











Les élèves commencent leur journée par la traditionnelle photo de classe devant le château. Et Ambre se réjouit, elle a retrouvé sa voix !

Premier cours de théâtre avec Papy. Victor appréhende, c’est le cours qui lui fait le plus peur ! Il se présente et essaie de détendre. Théo L. et Noah arrivent en retard !

Papy sort du théâtre et revient avec un tee-shirt d’arbitre. Il les lance sur de l’impro, les académiciens se lâchent et passent un bon moment.



Michaël Goldman vient annoncer les noms des nominés de la semaine : Ema, Mehdi et Théo P. Il leur explique ce qui a pêché sur ces évaluations et souligne le fait que c’était serré. Les autres élèves soutiennent les nominés.

Les académiciens répètent la choré de l’hymne. Noah ne se sent pas à l’aise avec la danse, il galère. Sarah essaie de le rebooster.

Et justement, les élèves enchainent avec un cours de danse avec Jonathan. Ils refont la chorégraphie de l’hymne et Jonathan n’est pas content, il les recadre et leur rappelle qu’ils seront en direct samedi soir !

Lucie et Fanny arrivent au château pour annoncer la répartition des chansons du prime : Jeanne chantera « Ton héritage » avec Benjamin Biolay, Léo « Le graal » avec Kyo, Lily avec Lilly Wood and the Prick sur « Prayer in C », Mélissa avec Luiza sur « Soleil bleu », Ambre avec Amel Bent sur « Le droit à l’erreur ».

Il y aura aussi plusieurs exercices sur le prime : l’autoportrait de la semaine sera pour Léa, et le tableau chanté / dansé sera pour Léane sur « Please don’t stop the music » de Rihanna.

Place ensuite aux répétitions sur l’hymne. Et au téléphone, Ambre s’embrouille avec sa mère…

Star Academy, le replay de la quotidienne du 23 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.