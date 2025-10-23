Les Cinquante du 23 octobre : quelle équipe va gagner l’Affrontement ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 49)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 49 du jeudi 23 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 49 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que dans l’entre de la Panthère, il ne reste plus que 2 joueurs dans chaque équipe.











Simon et Kelly chez les Rouges font face à Perle et Jimmy chez les Blancs. Perle est éliminée, Jimmy suit de peu et c’est donc une victoire des Rouges ! Ils remportent 2000 euros pris dans la cagnotte adverse.

Les cagnottes se mettent à jour dans le château : les Rouges grimpent à 25200 euros contre seulement 13500 euros pour les Blancs ! L’équipe blanche est dépitée, les rouges fanfaronnent.

Le Lion annonce que c’est l’heure de l’affrontement. Tout le monde se prépare pour se rendre dans l’arène. Ils y découvrent un loto ! Ils vont devoir proposer des numéros en plaçant des joueurs dessus pour trouver la combinaison gagnante de 5 numéros. Les Blancs étant plus nombreux, ils ont plus de chances de réussir.



A chaque combinaison, le Lion dira combien ils ont de bons numéros sans dire lesquels. Chez les Blancs, Jonathan prend les choses en main. Chez les Rouges, c’est Laura L.

Le jeu démarre. Les Rouges se placent au hasard alors que les Blancs décident de couvrir les 12 premiers. Les Blancs ont un bon numéro, les Rouges en ont 4 ! Les Blancs comprennent que leur stratégie n’est pas la meilleure.

Nouveau tour, les Rouges notent tout avant de faire une nouvelle proposition. Les Rouges ont encore 4 bons numéros, ils laissent Laura gérer. Les Blancs en ont encore un.

Nouvelle proposition, les Rouges sont toujours à 4. Les Blancs en ont 2. Proposition suivante, les Rouges en ont encore 4, les Blancs un seul.

SPOILER quelle équipe va gagner l’Affrontement ?

Dans l’épisode de demain, suite et fin de l’Affrontement. C’est les Rouges qui remportent la victoire ! Le Lion annonce que les Blancs sont éliminés mais leur a réservé une surprise : les Rouges ont le pouvoir de sauver 2 joueurs de l’équipe Blanche ! Ils doivent passer par la salle de cérémonie pour voter.

Les Cinquante, le replay du 23 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 49 ce jeudi 23 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 24 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 50.