Les Cinquante du 24 octobre : quels joueurs vont être sauvés ? (résumé, spoiler + replay épisode 50)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 50 du vendredi 24 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 50 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour la suite de l’Affrontement.











Publicité





Une équipe finit par trouver la bonne combinaison : il s’agit de l’équipe Rouge ! Et alors que l’équipe Blanche est éliminée, le Lion a une surprise à annoncer : les Rouges vont voter dans la salle de cérémonie pour sauver 2 joueurs parmi les Blancs, qui continuent l’aventure.

Place aux votes. Les joueurs de l’équipe Rouge essaient de trouver un terrain d’entente mais ils ne sont pas d’accord et ça part en dispute… Kelly tente de les convaincre de sauver Neymar, son mec.

Le Lion fait revenir les Blancs pour le verdict. Il annonce les noms des 2 premiers éliminés avec un aucun vote : Jimmy et Ulysse. Suivent, avec eux aussi 0 voix sur 9 : Perle, Solène, Florian, Martika, Morgan, Jonathan, Eva.



Publicité





Il ne reste plus que Toto, Julia et Neymar. Le Lion annonce le premier joueur sauvé, avec 9 voix sur 9 : Neymar !

SPOILER quels joueurs vont être sauvés ?

Dans l’épisode de lundi, place au verdict pour Toto et Julia. On vous en dira plus dimanche soir !

Les Cinquante, le replay du 24 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 50 ce vendredi 24 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 27 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 51.