Star Academy : Ema, Lenny et Noah nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Star Academy 2025 nominations semaine 2, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la seconde semaine de la Star Academy 2025. Des nominations qui, comme toujours, sont un choc pour les élèves.


Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Cette semaine et alors que Charlotte Cardin a assisté aux évaluations, les nominés sont : Ema, Lenny et Noah. Notez que c’est déjà la seconde nomination d’Ema.

L’un des trois élèves nominés sera éliminé samedi soir à l’issue du troisième prime Les téléspectateurs vont sauver celui ou celle qui arrivera premier des votes. Les élèves feront ensuite leur choix parmi les deux académiciens restants !

Sondage Star Academy nominations, dites nous qui vous voulez voir rester ?

Qui doit rester au château ?


