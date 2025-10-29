Un Si Grand Soleil du 30 octobre : Boris hanté par Eliott, que cache-t-il ? (résumé épisode 1782 en avance)



Un si grand soleil du 30 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1782 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 30 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Laurine demande à sa mère si elle a des nouvelles de Boris, elle le trouve bizarre. Elle explique à Catherine qu’ils devaient diner ensemble la veille mais ils se sont disputés… Elle enchaine sur le malaise vagal de son frère le jour de la mort d’Eliott. Catherine lui demande si c’est pour ça qu’ils se sont disputés, Laurine avoue que oui. Catherine lui rappelle qu’Eliott avait déjà fait de la prison. Laurine doute quand même et dit qu’un accident peut vite arriver… Catherine ne croit pas une seconde que Boris puisse avoir quelque chose à voir avec la mort d’Eliott. Mais elle va l’appeler.

Eve regarde les photos de son fils quand Manu débarque. Il vient prendre des nouvelles, elle est glaciale. Manu lui assure qu’il est là si elle a besoin, notamment pour les funérailles du lendemain. Eve lui répond simplement que tout est prêt, Manu s’en va.



Louis annonce à Marc qu’il part à Marseille pour faire son BTS, avec Thaïs. Marc lui rappelle qu’il était pris à Rennes et la formation est meilleure là-bas. Il trouve ça dommage de tout faire en fonction d’une fille. Louis lui dit que ce n’est pas « une fille », c’est Thaïs et il l’aime. Louis reproche à son père de ne pas le soutenir.

Chez Midi Libre, Kira travaille quand Thaïs l’appelle. Elle lui propose de dîner ensemble parce qu’elle part demain. Mais Kira lui dit que son pote de prépa, Pascal, débarque ce soir. Thaïs lui annonce que Louis part avec elle, ils vont vivre ensemble. Kira est sous le choc mais elle lui dit être contente pour eux.

Embrasse les photos d’Eliott enfant. Elle fond en larmes et finit par sortir. Elle se rappelle des mots d’Eliott quand il est devenu papa…

Marc se rend voir une source, Kira demande à l’accompagner mais il lui explique que c’est confidentiel et refuse.

Thierry file un homme, Muller, mais il finit par se barrer en scoot avec un complice !

Kira retrouve Pascal, ils sont ravis de se retrouver. Elle lui demande s’il tient le coup, il se remet d’une rupture avec un pervers narcissique. Il la remercie de l’accueillir.

Eve est avec Muriel, elle vient de coucher Toma. Elle la remercie, Muriel lui dit que c’est normal. Eve est désolée d’être venue à l’improviste, Muriel lui dit qu’elle vient quand elle veut : elles forment une famille, elles doivent être là l’une pour l’autre. Eve lui dit qu’elle devient dingue chez elle. Muriel lui conseille de ne pas rester seule. Eve lui dit que Toma lui fait du bien, il lui sauve la vie. Muriel le propose de rester quelques jours mais elle dit ne pas être un cadeau et refuse. Muriel lui dit de pas oublier que Toma a besoin d’elle. Elles se prennent dans les bras et Eve s’en va.

Becker remonte les bretelles de Thierry, qui a raté sa filature. Alex a des bonnes nouvelles : Ferrand, le faussaire, va bientôt être arrêté par les collègues à Marseille.

Kira et Pascal veulent dîner dans un restaurant chic mais ils n’ont pas réservé. L’homme dit que c’est complet et leur demande de s’écarter. Juste après, il donne une table à d’autres personnes sans réservation ! Kira le confronte et le traite de raciste. Il menace d’appeler la police.

Manu est avec Alex, qui comprend que s’il est là c’est que ça s’est mal passé avec Eve… Il confirme et lui parle de Gimenez, sa femme, Nathalie, a relancé son réseau. Il a vu ses indics, une drogue circule et c’est ce qu’il a retrouvé dans la planque d’Eliott. Alex lui reproche d’enquête lui-même. Manu lui reproche de ne pas faire son taf… Alex avoue que Thierry a laissé Muller filer. Manu les traite de bras cassés.

Dans le tram, Kira ne décolère pas. Pascal dit qu’ils ont l’habitude, ça lui arrive tout le temps. Kira veut porter plainte, Pascal refuse. Il veut juste se reposer.

Catherine appelle Boris, qui comprend que Laurine lui a parlé. Elle dit juste vouloir prendre des nouvelles mais finit par avouer que sa soeur lui a parlé. Elle lui conseille un check-up complet pour vérifier, Boris dit que tout va bien et s’emporte. Il a alors une vision d’Eliott… Il se sent mal.

