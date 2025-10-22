Star Academy : Ema, Mehdi et Théo P. nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 nominations semaine 1, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la première semaine de la Star Academy 2025. Des premières nominations qui sont évidemment un choc pour les élèves.











Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Il a expliqué que c’était très serré entre les 6 derniers élèves du classement à l’issue des évaluations et ils ont choisi de nominer pour cette première semaine : Ema, Mehdi et Théo P..

L’un des trois élèves nominés sera éliminé samedi soir à l’issue du deuxième prime Les téléspectateurs vont sauver celui ou celle qui arrivera premier des votes. Les élèves feront ensuite leur choix parmi les deux académiciens restants !

Sondage Star Academy nominations, dites nous qui vous voulez voir rester

Qui doit rester au château ?

Ema Mehdi Théo P. Résultats Vote

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.