Un Si Grand Soleil du 31 octobre : Eve dit adieu à Eliott, Louis et Thaïs s’en vont (résumé épisode 1783 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 31 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1783 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 31 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Manu est en voiture, Alex l’appelle et lui demande s’il est à la boulangerie… Il avoue être en planque devant chez Nathalie Gimenez. Alex lui dit que c’est interdit d’enquêter comme il fait, ça va mal tourner. Manu lui dit qu’il ne fait rien de mal et il est désolé pour hier. Il le laisse, ça bouge. Manu suit Nathalie Gimenez et la filme.

Au commissariat, Manu rejoint Alex. Il est sur les fadettes de Muller. Manu lui dit qu’il a mieux, il lui montre les images de Nathalie Gimenez avec Muller. Becker les interrompt, il a entendu et convoque Manu dans son bureau. Il lui rappelle qu’il est écarté de l’enquête. Manu lui dit avoir voulu filer un coup de main. Becker le menace de suspension !



Publicité





Kira et son pote sont dans le bureau de Florent pour lui parler de la discrimination raciale de la veille. Florent pense qu’ils doivent porter plainte mais Pascal n’en a toujours pas envie. Il sait qu’ils ne pourront rien prouver, Florent avoue que ça ne donnera peut être rien mais il y a peut être d’autres victimes. Kira insiste pour qu’ils aillent au commissariat, Pascal accepte. Au commissariat, Elise prend leur déposition. Elle leur explique que sans témoin ça risque d’être compliqué. Elle leur dit qu’ils ont bien fait de venir mais elle ne veut pas leur donner de faux espoir…

Manu se rend au cimetière pour les obsèques d’Eliott. Charles retrouve Eve, il pleure. Eve lui dit qu’il comptait beaucoup pour lui, elle n’oublie pas qu’il a toujours été là. Muriel est là aussi, Manu les observe de loin.

A la gare, le père de Thaïs l’accompagne. Il lui recommande de faire attention à elle et il lui offre son mélange d’épices. Elle lui assure qu’elle reviendra de temps en temps. Louis les rejoint avec Marc et Kira.

A l’enterrement, Manu regarde tout le monde de loin… Eve est aux côtés de Muriel, Charles, Boris, ou encore Sabine. Elle met une rose sur le cercueil avant qu’il soit mis en terre. Sabine rejoint Manu, elle lui conseille de ne pas la lâcher. Il lui assure que ça ne sera pas le cas, Sabine pense que c’est le chagrin qui fait qu’elle le tient à distance. Manu lui dit qu’elle le tient pour responsable, Sabine sait que ce n’est pas rationnel. Elle retrouve ensuite Eve.

A la gare, le train arrive. Louis et Thaïs s’en vont. Kira est contente pour eux et promet de venir les voir. Les papas disent au revoir à leurs enfants, Thaïs remarque que Marc pleure… Il prétexte une allergie, Kira se moque. Ils vont au journal.

En partant du cimetière, Eve s’effondre dans les bras de Manu. Elle est contente qu’il soit là. Il lui dit qu’il est toujours là. Eve lui dit que sa vie s’est écroulée, elle se sent perdue. Manu lui assure qu’elle n’est pas seule, elle a ses amis, son petit fils, et lui. Il revient quand elle veut, Eve n’est pas encore prête. Il propose de la raccompagner mais elle veut marcher seule. Il lui dit de prendre soin d’elle.

Chez Midi Libre, Kira veut d’abord montrer à Marc ses propositions de sujet avant de les présenter à Marie-Sophie. Elle reçoit une photo de Thaïs, ils sont arrivés. Marc râle que son fils ne lui a même pas envoyé de message. Marie-Sophie les rejoint et se moque que Marc n’arrive pas à couper le cordon. Elle dit à Kira qu’elle attend ses sujets, elle lui répond que c’est presque prêt.

Chez elle, Eve craque face aux photos de son fils. Elle se sert un verre de vin et mélange avec des médicaments… Pendant ce temps là, Alex annonce à Thierry que les collègues de Marseille ont arrêté Michel Ferrand. Ils ont tout trouvé sur son ordinateur et Eliott avait aussi commandé un faux passeport pour Toma, il allait kidnapper son fils !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité sur la mort d’Eliott éclate, les résumés jusqu’au 14 novembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.