Star Academy estimations : Théo P. devant mais en baisse, Mehdi remonte encore (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations semaine 1 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à la veille du prime à l’issue duquel l’un des nominés – Théo P., Ema ou Mehdi – sera éliminé après seulement une semaine d’aventure. Ça s’annonce compliqué pour les élèves, qui devront départager les deux derniers non sauvés par le public !





Actuellement selon notre sondage, Théo P. reste loin devant mais en légère baisse avec 52% des votes de notre sondage.







Ema est toujours 2ème et stable avec 30% des votes alors que Mehdi poursuit sa remontée. Il totalise actuellement 18,25% des votes de notre sondage. Pourrait-il créer la surprise ? Ça semble peu probable mais tout est toujours possible d’autant que notre sondage n’a qu’un but indicatif.

Qui doit retourner au château demain soir ? Qui sera le premier éliminé ? A vous de décider et de voter ! Et continuez de nous donner votre avis en votant à notre sondage, à titre purement indicatif.



Sondage Star Academy nominations semaine 1

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.