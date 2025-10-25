Star Academy estimations : Théo P. toujours devant, Mehdi revient sur Ema (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations semaine 1 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que le prime aura lieu ce soir et que l’un des trois nominés de cette première semaine – Théo P., Ema ou Mehdi – sera éliminé et ne rentrera pas au château de Dammarie-les-Lys.





Actuellement selon notre sondage, Théo P. est toujours largement en tête et stable avec pas mois de 52% des votes de notre sondage.







Derrière lui, Ema est toujours 2ème et encore en baisse avec 29%. Mehdi est encore en hausse et réduit l’écart, il pointe désormais à 19% des votes de notre sondage.

Mais rappelons que les téléspectateurs votent pour sauver l’un des trois candidats mais pas pour celui qui sera éliminé. C’est les académiciens eux-mêmes qui devront choisir parmi les deux derniers en fin d’émission ce soir.



Qui doit rester pour au moins une semaine supplémentaire ? Qui sera le premier éliminé ? A vous de décider et de voter ! Et continuez de nous donner votre avis en votant à notre sondage, à titre purement indicatif.

Sondage Star Academy nominations semaine 1

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.