Les 12 coups de midi du 25 octobre : Cyprien se loupe, on vous dévoile le premier indice de l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 25 octobre 2025, 37ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a buté sur une question sur les codes barres lors du Coup de Maître, il a ainsi remporté 1000 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 25 octobre, Monument Valley sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien monte ainsi au total de 176.345 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on peut déjà vous révéler le premier indice. En effet, en photo de fond, il devrait s’agir de la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+