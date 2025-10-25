Demain Nous Appartient spoilers : un mort, Charles rattrapé par son passé, le lourd secret de Fred, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 27 au 31 octobre 2025)



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 27 au 31 octobre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite du boot camp et les surprenantes conséquences sur la famille Julliard. Alors que Philippine appelle sa fille en visio, Violette est devant la fameuse maison abandonnée. Philippe la reconnait et la montre à Charles : il est convaincu que c’est la maison de famille d’Alban, qu’il a tué l’an dernier, et pense que c’est là que sont cachées les preuves contre lui ! Philippine va alors décider de se rendre sur place…

Au boot camp, Samuel et Mélody s’interrogent toujours concernant la boite de médicaments pour troubles bipolaires. Et il se trouve qu’elle appartient à Fred, qui s’introduit dans la tente de Samuel pour récupérer un comprimé !

Pendant ce temps là, à l’hôpital, Noor doit faire face au pire. Après son opération, Océane est morte d’un arrêt cardiaque durant la nuit ! Noor est bouleversée mais ne compte pas laisser tomber Romain.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 27 au 31 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 (épisode 2061) : Les Julliard font une découverte qui pourrait changer leur vie. Océane confie Romain à Noor. William est choqué par une intrusion très dérangeante.

Mardi 28 octobre 2025 (épisodes 2062) : Philippine s’incruste au boot camp et aperçoit Violette en mauvaise posture. Face aux Daunier, Gabriel se met à nu. Il y a du remue-ménage dans la vie privée de Mona.

Mercredi 29 octobre 2025 (épisode 2063) : Au moment de ranger le camp, une preuve trahit les ados. A l’hôpital, Noor apprend une bien triste nouvelle. Georges établit un plan pour soutenir sa mère.

Jeudi 30 octobre 2025 (épisode 2064) : Prêt à tout, Charles s’introduit illégalement chez des sétois. Marguerite impose ses idées pour l’EVJF de Raphaëlle. Jordan donne des cours particuliers à une élève de Brassens.

Vendredi 31 octobre 2025 (épisode 2065) : Sara et Roxane tendent un piège à Kevin. Le mariage de Raphaëlle et Martin réserve quelques imprévus.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 27 au 31 octobre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…