Plus belle la vie spoiler : Ophélie confronte Hugo, la police débarque mais... (13 octobre 2025)

Ophélie a découvert qu’Hugo était derrière son enlèvement dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode du lundi 13 octobre 2025, la jeune femme est sous le choc et le confronte…











A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une découverte macabre, un danger, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025

Ophélie assure à Hugo qu’elle a toujours sincère avec lui. Mais Hugo ne pense qu’à l’argent, il lui explique que ça va changer sa vie. Ophélie propose encore à Hugo de partir ensemble mais il lui dit de redescendre, c’est fini tout ça. Quand Hugo s’isole avec Florian, il lui dit qu’ils vont devoir tuer Ophélie, qui en sait trop…

Plus tard, la police interroger Victor Vavin pour en savoir plus sur Florian Denelle. Ariane et Idriss concluent un deal avec lui et il leur donne la localisation d’une vieille grande qu’il squatte dans la forêt. Ils montent alors une opération mais une fois sur place, Ophélie, Hugo et Florian ne sont plus là !



