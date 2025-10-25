Star Academy : qui a été éliminé lors du 2ème prime ? (résumé + replay du 25 octobre 2025)



Star Academy, résumé du prime 2 du samedi 25 octobre 2025 – C’est parti pour le second prime de la saison 2025 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 17 académiciens interprètent pour la toute première fois leur hymne, « Voulez-vous ? » d’Abba.











Victor ouvre ce prime sur « Take me to Church » de Hozier. Il reçoit une ovation du public, les profs et les élèves sont tous debout !

Benjamin Biolay chante avec Jeanne son titre « Ton héritage ». Benjamin la félicite tandis que la maman de Jeanne est très émue. Benjamin lui propose même de faire ses premières parties sur sa tournée !

Les filles reprennent « Je vole » de Louane et Lenny, Théo L, Noah et Léo « C’est ta chance » de Jean-Jacques Goldman. Les répétitrices les félicitent.



On a le classement de la semaine : 1er Victor 16,8; 2e Jeanne 16; 3e Sarah 16,2; 4 Léo 15,5; 5 Lily 15,1; 6 Anouk 14,5; 7 Ambre et Lenny 14, 9 Léane 13,3; 10 Baastian et Noah 13,2; 12 Léo Mélissa et Théo L.; 15 Ema et Mehdi 12,8; 17 Théo P. 12,7

Place à la battle du top 3 : Victor, Jeanne et Sarah s’affrontent sur « Tout simplement (tout doucement) » de Bibie. Les profs votent ensuite : ils votent tous pour Sarah, qui remporte donc l’immunité pour la semaine prochaine.

Magnéto sur Ambre

Amel Bent est en duo avec Ambre sur « Le droit à l’erreur ». Amel la félicite.

Place au « Face à face », chaque semaine un prof défiera des élèves sur sa spécialité. Ce soir, c’est Papy qui défie Baastian et Anouk. Ils font une petite scène avec Papy et chantent « Être à la hauteur » d’Emmanuel Moire. Papy explique ensuite que c’est Baastian qui gagne le défi !

Léane a le premier tableau chanté / dansé sur « Don’t Stop the Music » de Rihanna. Elle reçoit une ovation et Jonathan la félicite, il a trouvé que tout avait l’air facile et annonce qu’elle a mis la barre très haute. Et Sofia la félicite aussi sur le chant. Elle récolte 14,9 de moyenne.

Mélissa enchaine avec Luiza sur « Soleil Bleu ». Et on a ensuite l’auto-portrait de Léa. Les profs et les élèves sont debout, elle reçoit une ovation du public.

Star Ac Mix

On retrouve Léo qui chante avec Kyo « Le graal ». Nikos explique que la mère de Léo était enceinte de lui à un concert Kyo il y a 25 ans.

Place aux chansons des nommés : Ema « Voilà » de Barbara Pravi, Mehdi « Indelebile » d’Yseult, et Théo P. « Quand je marche » de Ben Mazué.

Léa, Sarah et Anouk reprennent « Golden » KPop Demon Hunters.

Magnéto tops et flops de la semaine

Lilly Wood & The Prick et Lily chantent « Prayer in C ». Et Nikos salue Franck et Charles de la saison précédente qui sont dans le public.

Kyo est de retour pour chanter « Dernière danse » avec tout le monde.

Théo P. sauvé par le public, Mehdi éliminé de la Star Academy 2025

C’est l’heure du verdict. Le public a choisi de sauver Théo P. ! Place aux votes des élèves : Victor vote Ema, Ambre vote Mehdi, Anouk vote Ema, Lenny vote Ema, Jeanne vote Ema, Sarah vote Mehdi, Baastian vote Ema, Léa vote Ema, Noah vote Mehdi, Lily vote Ema, Léo vote Ema. Ema est donc sauvée, Mehdi est éliminée !

Star Academy 2024, le replay du premier prime du 19 octobre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.