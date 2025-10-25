Star Academy estimations : Théo P. grand favori, Mehdi éliminé ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le 2ème prime et qu’à l’issue de cette soirée, un premier élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Ema, Mehdi et Théo P. sont nominés.





Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Théo P. qui devrait être sauvé par les votes du public. Il compte une large avance avec 51% des votes de notre sondage.







Ema est toujours 2ème avec 29% des votes de notre sondage tandis que Mehdi est derrière mais toujours en hausse avec 20%. Il est clairement en grand danger ce soir mais rappelons que si les téléspectateurs vont sauver l’un des trois nominés, c’est ensuite les élèves qui voteront entre les deux restants pour choisir qui retournera au château.

Paul sera-t-il éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !



Sondage Star Academy nominations semaine 1

Qui doit rester au château ? Théo P. 51.91% Ema 28.39% Mehdi 19.70%

Retrouvez toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.