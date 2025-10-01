Tennis : Gaël Monfils annonce sa retraite à la fin de la saison 2026



C’est une page importante du tennis français qui s’apprête à se tourner. Gaël Monfils a officialisé ce matin, via un long message publié sur ses réseaux sociaux, qu’il mettra un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison 2026. L’actuel joueur de 39 ans, figure majeure du tennis mondial depuis plus de vingt ans, disputera donc une dernière tournée avant de ranger définitivement sa raquette.











« Après avoir fêté mon 39ᵉ anniversaire il y a seulement un mois, je souhaite partager que l’année à venir sera ma dernière en tant que joueur de tennis professionnel », a écrit le Français, rappelant avoir commencé à jouer très jeune et être passé professionnel à 18 ans. « Bien que ce sport compte énormément pour moi, je suis profondément en paix avec ma décision de prendre ma retraite à la fin de la saison de tennis 2026. »

Durant son message empreint d’émotion et de gratitude, Monfils a remercié tour à tour sa femme Elina Svitolina, sa fille Skaï, sa famille, ses amis, son agent, ses entraîneurs, ses coéquipiers historiques Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon, ainsi que le public qui l’a soutenu tout au long de sa carrière.

Surnommé « Lamonf » ou encore « The Showman », Monfils a marqué son époque par son style spectaculaire, son explosivité et sa bonne humeur communicative sur le court. Malgré l’absence de titre du Grand Chelem dans son palmarès, il a souvent rivalisé avec les plus grands – Federer, Nadal, Djokovic ou encore Murray – et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus attachants du circuit.



« Quand on aime quelque chose autant, il n’y a jamais de bon moment pour dire au revoir. Mais 40 ans seront le bon moment pour moi », a confié le joueur. Avant d’ajouter : « Mon seul véritable objectif pour l’année à venir est simple : profiter de chaque minute, et jouer chaque match comme si c’était le dernier. »

Gaël Monfils espère néanmoins décrocher un ultime titre avant de tirer sa révérence. Quoi qu’il en soit, sa dernière saison promet d’être suivie avec une émotion particulière par les fans français et du monde entier, pour célébrer la carrière d’un joueur qui a marqué l’histoire du tennis par sa générosité et son spectacle permanent.