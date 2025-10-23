TF1 confirme l’arrêt de « Tout pour la lumière » après un échec d’audience



C’est officiel : « Tout pour la lumière » ne reviendra pas. TF1 a confirmé à Allociné que sa série quotidienne, lancée en juin dernier, ne connaîtra pas de saison 2.











Malgré une ambition affichée de proposer une fiction populaire et fédératrice, la série n’a jamais réussi à trouver son public. Diffusé vendredi dernier, le dernier épisode est passé quasiment inaperçu, suivi par 872.000 téléspectateurs, soit 9,6% de part d’audience. Un score bien en dessous des attentes de la chaîne.

TF1 précise toutefois qu’il n’y a aucune surprise derrière cette décision : « Nous étions sur une série bouclée de 90 épisodes et il était très clair dès le départ que nous ne partirions pas forcément sur une saison 2« , a expliqué la chaîne.

Après « Nouveau jour » sur M6, l’échec de « Tout pour la lumière » démontre qu’il n’y a plus la place pour une nouvelle série quotidienne.



