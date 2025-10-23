TF1 confirme l’arrêt de « Tout pour la lumière » après un échec d’audience

Par /

Publicité

C’est officiel : « Tout pour la lumière » ne reviendra pas. TF1 a confirmé à Allociné que sa série quotidienne, lancée en juin dernier, ne connaîtra pas de saison 2.


TF1 confirme l’arrêt de “Tout pour la lumière” après un échec d’audience
TF1


Publicité

Malgré une ambition affichée de proposer une fiction populaire et fédératrice, la série n’a jamais réussi à trouver son public. Diffusé vendredi dernier, le dernier épisode est passé quasiment inaperçu, suivi par 872.000 téléspectateurs, soit 9,6% de part d’audience. Un score bien en dessous des attentes de la chaîne.

TF1 précise toutefois qu’il n’y a aucune surprise derrière cette décision : « Nous étions sur une série bouclée de 90 épisodes et il était très clair dès le départ que nous ne partirions pas forcément sur une saison 2« , a expliqué la chaîne.

Après « Nouveau jour » sur M6, l’échec de « Tout pour la lumière » démontre qu’il n’y a plus la place pour une nouvelle série quotidienne.


Publicité

A LIRE AUSSI
« Le concours des lettres de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 23 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Le concours des lettres de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 23 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 23 octobre : Cyprien fait fort, Pierre Niney sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 23 octobre : Cyprien fait fort, Pierre Niney sur l'étoile mystérieuse ?
« Section de recherches » : nouvel épisode inédit ce soir sur TF1 (23 octobre 2025)
« Section de recherches » : nouvel épisode inédit ce soir sur TF1 (23 octobre 2025)
« Un Noël top secret » : votre téléfilm de Noël ce 22 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Un Noël top secret » : votre téléfilm de Noël ce 22 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)


Publicité


Retour en haut