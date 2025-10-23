Un Si Grand Soleil Spoiler : Eve anéantie, Manu lui annonce la mort d’Eliott ! (épisode du 27 octobre)

Par

Un si grand soleil spoiler épisode 1779 du 27 octobre 2025 – Eve va voir sa vie basculer dans quelques jours dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, Manu va lui annoncer le père : la mort d’Eliott.


Capture FTV


Au commissariat, Hugo annonce à Manu et Alex qu’un homme a été retrouvé mort. Il s’agirait d’un certain Vincent Mallo, tué par balle. Mais quand Manu découvre le corps, c’est un terrible choc : c’est Eliott ! Il avait un faux passeport sur lui quand il a été découvert mort dans le labo qui lui servait à fabriquer la drogue.

Manu est bouleversé et appréhende d’annoncer ce drame à Eve. Il se rend au lycée et téléphone à Eve pour qu’elle le rejoigne… Bouleversé, Manu annonce à Eve la mort de son fils. Elle hurle et s’effondre, la douleur est trop forte.

Becker écarte Manu de l’enquête, qu’il confie à Alex et Thierry. C’est ce dernier qui se rend chez L Cosmétiques pour annoncer la nouvelle à Muriel… Il l’interroge sur son emploi du temps de la veille, elle explique s’être absentée du travail pour rejoindre Boris, qui gardait Toma et a été victime d’un malaise vagal.


Charles apprend lui aussi la nouvelle par la police. Il joue franc jeu et avoue directement que c’est lui qui avait retiré balle d’Eliott en l’opérant à la clinique. De son côté, Eve demande à rester seule avec son fils à la morgue. Elle fait ses adieux à Eliott…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eve et Muriel en guerre, les résumés jusqu’au 7 novembre 2025

