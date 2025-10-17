Plus belle la vie spoiler : Ariane a tout compris, va-t-elle coincer Ophélie ? (20 octobre 2025)



Alors qu’Ophélie a révélé la vérité à Ulysse dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle », elle se croit désormais intouchable… Mais Ariane n’a pas dit son dernier mot ! Dans l’épisode du lundi 20 octobre, Ariane expose sa théorie à Patrick. Et on peut dire qu’elle a vu juste !











Après avoir réinterrogé Ophélie chez les Vavin pour lui mettre la pression, Ariane explique à Patrick qu’elle est convaincue que la fille Kepler ment. Pour Ariane, il n’y a que deux possibilités : soit elle est complice d’Hugo et compte le rejoindre en cavale, soit Hugo Basque a disparu parce qu’il est mort et c’est Ophélie qui l’a tué !

Patrick n’y croit pas et rappelle à Ariane que c’est Interpol qui prend la suite pour retrouver Hugo Basque, surement déjà à l’étranger… L’enquête se termine donc pour eux. Mais Ariane assure à Patrick qu’elle va garder un oeil sur Ophélie. Pour la flic, tôt ou tard Ophélie fera une erreur et elle la coincera !



