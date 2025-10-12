

Vivement Dimanche du 12 octobre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 12 octobre 2025 : les invités

Michel Drucker vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vivement dimanche » placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.

👉 Aujourd’hui il reçoit : Hugues Aufray, Jean-Jacques Debout, Mireille Dumas, Natasha St-Pier, Nelson Monfort, Emmanuel Chaunu.



Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV