Vivement Dimanche du 12 octobre 2025 : les invités de Michel Drucker

Par /

Publicité

Vivement Dimanche du 12 octobre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.


Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.

Vivement Dimanche du 12 octobre 2025 : les invités de Michel Drucker
FTV


Publicité

Vivement Dimanche du 12 octobre 2025 : les invités

Michel Drucker vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vivement dimanche » placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.

👉 Aujourd’hui il reçoit : Hugues Aufray, Jean-Jacques Debout, Mireille Dumas, Natasha St-Pier, Nelson Monfort, Emmanuel Chaunu.


Publicité

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

A LIRE AUSSI
13h15 le dimanche du 12 octobre : au sommaire aujourd’hui
13h15 le dimanche du 12 octobre : au sommaire aujourd'hui
« Sur les chemins noirs » : le film inédit ce soir sur France 2 (12 octobre 2025)
« Sur les chemins noirs » : le film inédit ce soir sur France 2 (12 octobre 2025)
N’oubliez pas les paroles du 11 octobre : qui a remporté le tour préliminaire des masters ?
N'oubliez pas les paroles du 11 octobre : qui a remporté le tour préliminaire des masters ?
20h30 le samedi du 11 octobre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse
20h30 le samedi du 11 octobre 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut